Гаджиев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Известный тренер и функционер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.

«Пока надо сохранить нынешнюю схему обмена между лигами, а впоследствии увеличить число команд в РПЛ до 18 команд. Россия – большая страна», — приводит слова Гаджиева портал «РБ Спорт».

Специалист отметил, что сейчас спонсоры стали платить РПЛ намного больше, чем это было ранее, вырос интересен к лиге у команд второго по силе дивизиона, поэтому расширение пойдет только на пользу.

Ранее сообщалось, что формат розыгрыша чемпионата России может быть изменен в сезоне-2024/25.