Гаджиев выступил за расширение РПЛ до 18 команд

Известный тренер и функционер Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном расширении Российской премьер-лиги.
«Пока надо сохранить нынешнюю схему обмена между лигами, а впоследствии увеличить число команд в РПЛ до 18 команд. Россия – большая страна», — приводит слова Гаджиева портал «РБ Спорт».
Специалист отметил, что сейчас спонсоры стали платить РПЛ намного больше, чем это было ранее, вырос интересен к лиге у команд второго по силе дивизиона, поэтому расширение пойдет только на пользу.
Ранее сообщалось, что формат розыгрыша чемпионата России может быть изменен в сезоне-2024/25.
Бан пользователя