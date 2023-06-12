Антон Миранчук — лучший бомбардир «Локомотива» в минувшем сезоне

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона-2022/23. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «железнодорожников».

В минувшей кампании 27-летний хавбек принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив 6 результативных передач. Трудовой договор Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 5 миллионов евро.

По итогам сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков за 30 игр.