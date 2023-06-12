В новом сезоне «Зенит» оформит российский требл — Петржела

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах санкт-петербургского клуба в новом сезоне.

«Команде Семака нужен новый вызов — выиграть все три трофея за сезон. Думаю, «Зенит» в следующем сезоне оформит российский требл — выиграет Суперкубок, РПЛ и Кубок России. Им это по силам», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Новый сезон в России стартует 15 июля матчем за Суперкубок, в котором подопечные Сергея Семака встретятся с ЦСКА. Поединок между командами пройдет в Казани.