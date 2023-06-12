Агент отреагировал на слова Бабаева о Мойзесе

Агент Гильерме Миранда, который работает с защитником ЦСКА Мойзесом, в очередной раз высказался о будущем своего клиента.

Как известно, права на Мойзеса принадлежал бразильскому клубу «Интернасьонал». Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что защитник может остаться в клубе.

«Бабаев сказал, что Мойзес может остаться в клубе? Давайте посмотрим, насколько мы продвинемся [в переговорах] на этой неделе. Не знаю, возможно ли завершить все до 15 июня», - сказал Миранда, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне 2022/2023 ЦСКА занял второе место в Премьер-лиге, а также завоевал Кубок России.