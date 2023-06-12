​Звезда «Полицейского с Рублёвки» Бурунов высказался об Акинфееве

Известный российский актёр Сергей Бурунов, который является звездой сериала «Полицейский с Рублёвки», высказался о голкипере ЦСКА Игоре Акинфееве.

Стоит сказать, что Бурунов является болельщиком ЦСКА. «Армейцы» накануне выиграли Кубок России, обыграв в суперфинале «Краснодар» по пенальти. В послематчевой серии Акинфеев отразил два удара.

«Пусть играет. Он - бог, он - гений. Он лучший вратарь России», - сказал Бурунов в ответ на вопрос, сколько ещё должен играть Акинфеев. Слова актёра приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке.