Шикунов: Парфёнов может сделать «Спартак» чемпионом

Известный функционер Александр Шикунов ответил на вопрос, может ли в будущем главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов возглавить «Спартак».

«Парфёнов может ставить хороший футбол. Нужно сначала только дать результат на высоком уровне. У него есть все для того, чтобы выиграть чемпионство со «Спартаком», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в «Спартаке» очень серьезно относятся к выбору тренера, поэтому там тяжело получить работу. Однако функционер признался, что хотел бы увидеть Парфёнова в столичном клубе.

Напомним, 48-летний Парфёнов возглавляет «Родину» с лета 2022 года. В минувшем сезоне его команда попала в стыковые матчи за право участвовать в новом розыгрыше РПЛ, однако москвичи не смогли одолеть «Пари НН» в двухраундовом противостоянии.