Тренер «Зенита» - об уходе Дзюбы: «Раздевалка стала более спокойная и сильная»

Тренер питерского «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, как изменилась атмосфера в раздевалке после ухода из команды нападающего Артёма Дзюбы.

Бразилец отметил, что сейчас все игроки шутят, а раньше был только один человек, который шутил больше других.

«А то, что раздевалка стала более спокойная и сильная – это факт», —Вильям Оливейра в видео на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» летом прошлого года по истечении контракта.

На данный момент он является игроком московского «Локомотива», за который выступает с февраля этого года и за вторую часть сезона РПЛ смог отметиться восемью забитыми мячами.