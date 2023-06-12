Гладилин заявил, при каком условии Глебов станет основным игроком в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан «красно-белых».

«Все решает Абаскаль. Глебов — хороший центральный полузащитник. Если он нужен Абаскалю, значит, Данил станет игроком основного состава», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что может быть интересная конкуренция между Глебовым и Литвиновым, но кто ее выиграет — покажет время.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел 38 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глебова в 7,5 миллионов евро.