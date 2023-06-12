Гинер считает, что ЦСКА навяжет борьбу «Зениту» за чемпионство в РПЛ в следующем сезоне

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о том, когда столичный клуб сможет составить конкуренцию питерскому «Зениту» в борьбе за чемпионство Российской премьер-лиги.

Спортивный деятель отметил, что уже в следующем сезоне подопечные Владимира Федотова навяжут борьбу команде с берегов Невы.

«Мы разве не навязывали конкуренцию в этом году или в прошлом? Но вопрос вот в чем: взять шесть очков у «Зенита» — не значит стать чемпионом», - приводит слова Гинера «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, уступив «Зениту» 12 очков, и стал обладателем Кубка России.