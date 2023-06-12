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​Мусаев вспомнил, как планировал поставить Адамова на матч Лиги Европы, но вратарь ушёл из клуба

12 Июня 2023 • 16:41 Комментировать

Бывший рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о голкипере Денисе Адамове.

«Адамов - да, не играл, у него конкуренция была с Сафоновым», - рассказал Мусаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Мусаев вспомнил, как в феврале 2021 года он планировал поставить Адамова в состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба.

«Я собираюсь на ответный матч выпускать Дениса - на что он мне говорит, что уходит в «Сочи», - вспомнил Мусаев.

Денис Адамов стал игроком «Сочи» в конце февраля 2021 года. В сезоне 2022/2023 25-летний голкипер пропустил 39 голов в 21 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сочи Мурад Мусаев Денис Адамов
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