​Мусаев вспомнил, как планировал поставить Адамова на матч Лиги Европы, но вратарь ушёл из клуба

Бывший рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о голкипере Денисе Адамове.

«Адамов - да, не играл, у него конкуренция была с Сафоновым», - рассказал Мусаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Мусаев вспомнил, как в феврале 2021 года он планировал поставить Адамова в состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Динамо» из Загреба.

«Я собираюсь на ответный матч выпускать Дениса - на что он мне говорит, что уходит в «Сочи», - вспомнил Мусаев.

Денис Адамов стал игроком «Сочи» в конце февраля 2021 года. В сезоне 2022/2023 25-летний голкипер пропустил 39 голов в 21 матча.