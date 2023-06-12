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Гинер ответил, кем может работать Акинфеев в ЦСКА после завершения карьеры

12 Июня 2023 • 16:34 Комментировать

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, кем мог бы работать Игорь Акинфеев в клубе после завершения карьеры футболиста.

«Тут не могу ответить. Он может быть и селекционером, и тренером, и менеджером, и вице‑президентом. Пока сложно ответить на вопрос, потому что он сам на него не даст ответ. Когда закончит, уже посмотрим, к чему его тянет», - сказал Гинер, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Ранее Гинер сказал, что он будет готов отпустить Акинфеева, если голкипер пожелает завершить карьеру.

Напомним, что в ЦСКА в сезоне 2022/2023 занял второе место в Премьер-лиге и завоевал Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Евгений Гинер
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