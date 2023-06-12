Тренер «Зенита» Оливейра не исключил, что Малком может покинуть команду в летнее трансферное окно

Тренер питерского «Зенита» Вильям Оливейра высказался о нападающем команды с берегов Невы Малкоме.

Специалист отметил, что переход бразильца в европейский топ-клуб в ближайшее трансферное окно вполне реален, ведь он отметился 23 голами за сезон и был вызван в национальную сборную.

«Это человек, который раньше играл в «Барселоне». Он достаточно молодой и хороший футболист. Но я не знаю, насколько он хочет этого», - заявил Оливейра на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Контракт 26-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов евро.