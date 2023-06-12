В «Ахмате» сообщили, останется ли Конате в клубе

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем нападающего команды Мохамеда Конате. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что к игроку есть интерес из Европы.

«Конате остается в «Ахмате». Будет ли продлен его контракт? Попытаемся, посмотрим. Что касается информации об интересе к Конате от клубов из Франции и Бельгии, то к нам никто не обращался», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

В минувшей кампании 25-летний форвард забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу в 28 играх с учетом всех турниров. Соглашение между Конате и «Ахматом» действует до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.

Форвард «Ахмата» Конате интересен клубам из Франции и Бельгии

