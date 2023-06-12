Тренер «Зенита» рассказал, как «ПСЖ» зимой хотел обманом заполучить Малкома

Тренер питерского «Зенита» Вильям Оливейра рассказал, что «ПСЖ» действительно хотел заполучить бразильского нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что французский клуб хотел перехетрить всех, однако форвард не пошёл на это, ведь руководство «ПСЖ» предложило прислать за ним самолёт и договориться уже во Франции, не обратившись в «Зенит» .

«Причем в «ПСЖ» с ним не связались. Агент им передал, что если они что‑то хотят, то пусть обращаются к Александру Медведеву», - заявил Оливейра на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром сезона-2022/23 РПЛ и был признан лучшим игроком чемпионата России.