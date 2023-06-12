​Жоазиньо: Хочу остаться в РПЛ, предложений пока нет

Несколько дней назад «Сочи» объявил об уходе Жоазиньо. 34-летний футболист дал комментарий по поводу своего будущего.

«Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!» - сказал Жоазиньо, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

За «Сочи» Жоазиньо играл с лета 2020 года. Ранее в России бразилец выступал за «Динамо» и «Краснодар». В РПЛ Жоазиньо играет с начала 2011 года.

В 27 матчах сезона 2022/2023 Жоазиньо записал на свой счёт четыре гола. «Сочи» финишировал на 10-й позиции в турнирной таблице.