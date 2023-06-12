Названа дата выхода «Краснодара» из отпуска

Игроки футбольного клуба «Краснодар» официально отправились в отпуск.

Официальный сайт «быков» сообщил, что сегодня, 12 июня, команда ушла на летний перерыв. Однако не все футболисты получат полноценный отдых. Пять игроков «Краснодара» были вызваны в свои национальные сборные: Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян (сборная Армении), Хуниор Алонсо (сборная Парагвая), Кевин Ленини (сборная Кабо-Верде), Жоау Батчи (сборная Анголы).

Отмечается, что 29 июня команда соберется после отпуска, а уже 1 июля приступит к тренировкам на своей базе, на которой пройдет вся подготовка к новому сезону.

В сезоне-2022/23 «Краснодар» занял шестое место в РПЛ. Помимо этого, подопечные Владимира Ивича добрались до Суперфинала Кубка России, в котором проиграли ЦСКА.