Гинер готов отпустить Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, пойдёт ли он навстречу Игорю Акинфееву, если вратарь решит заверить карьеру.

«Если скажет - всё, значит, он закончит. У нас с ним отличные отношения. Игорь - порядочный парень, и он всю жизнь в ЦСКА. Этот клуб - его дом, точно так же, как мой», - сказал Гинер, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

В воскресенье ЦСКА выиграл Кубок России. В суперфинале команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти. Игорь Акинфеев в послематчевой серии отразил два удара с одиннадцатиметровой отметки.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт 15 июля – против «Зенита» в Суперкубке.