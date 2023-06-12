Тренер «Зенита» рассказал, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России

Тренер питерского «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, почему бразильские футболисты не хотят уезжать из России.

Специалист отметил, что важным фактором является длительный отпуск (примерно месяц), который начинается с декабря, ведь в других странах такого нет, а для бразильцев очень важно провести Новый год и Рождество вместе с семьёй.

«В России очень много хорошей структуры, хороших стадионов, хороших болельщиков. Здесь есть всё для нормальной жизни, для выполнения работы и для заработка хороших денег», - заявил Оливейра в на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу пятый сезон подряд.