​«Нельзя мямлить»: Мусаев рассказал о работе с Галицким

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.

По словам Мусаева, Галицкий ни разу не давал ему советы о том, какого футболиста ставить в состав. Также экс-рулевой «быков» ответил на вопрос насчёт манеры управления Галицкого.

«Максимальная вовлечённость. От филиалов академии до выбора формы на сезон. Сейчас он строит парк - и я уверен, так же максимально погружён и в это. Хочет разбираться во всём», - сказал Мусаев, чьи слова приводит на своих станицах sport24.

Мусаев отметил, что работать с Галицким непросто, но в то же время интересно, вед ты постоянно находишься в тонусе.

«В любое время Сергей Николаевич мог тебе набрать с вопросами, в ответ на которые нельзя мямлить. Только аргументированный ответ, без воды», - сказал Мусаев.

Добавим, что сейчас Мурад Мусаев работает в клубе «Сабах» в Азербайджане.