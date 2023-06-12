​Мусаев не понимает, почему Карасёв по-разному судил в России и Европе

Бывший наставник «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий по поводу арбитра Сергея Карасёва. По словам Мусаева, Карасёв по-разному судил в России и Европе.

Стоит сказать, что до внедрения санкций Карасёв регулярно работал на международных матчах. Так, например, рефери обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом» в 2021 году.

Мусаев вспомнил об одном из своих последних матчей у руля «Краснодара».

«Ведём у «Урала» 1:0. У Смольникова уже есть жёлтая, у Игоря регулярный [обычный] фол – Карасёв свистит, даёт вторую жёлтую и удаляет. Просто фол! А потом он же судит Суперкубок УЕФА искры, огонь, бьются, борются - и нет жёлтых. Почему такой разный уровень борьбы он даёт?» - вопрошает Мусаев, чьи слова приводит sport24.

В настоящий момент Мурад Мусаев тренирует «Сабах» в Азербайджане.