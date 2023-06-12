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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мусаев объяснил, в чём проблема ВАР в России

12 Июня 2023 • 15:27 Комментировать

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился своими мыслями о работе системы ВАР в России. По мнению Мусаева, проблема заключается в том, что видеоассистенты очень долго смотрят повторы.

«ВАР - одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра… В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно», - сказал Мусаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Мусаев отметил, что проблема с ВАР обостряется, когда играешь против закрытой команды из нижней части турнирной таблицы. Эта команда и так тянет время, а ещё и ВАР забивает какие-то минуты.

Стоит сказать, что судейские скандалы регулярно случаются в России, несмотря на внедрение ВАР.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Мурад Мусаев VAR
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