​Мусаев объяснил, в чём проблема ВАР в России

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился своими мыслями о работе системы ВАР в России. По мнению Мусаева, проблема заключается в том, что видеоассистенты очень долго смотрят повторы.

«ВАР - одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра… В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно», - сказал Мусаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Мусаев отметил, что проблема с ВАР обостряется, когда играешь против закрытой команды из нижней части турнирной таблицы. Эта команда и так тянет время, а ещё и ВАР забивает какие-то минуты.

Стоит сказать, что судейские скандалы регулярно случаются в России, несмотря на внедрение ВАР.