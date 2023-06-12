Мусаев рассказал, что был жёстким тренером для Ивана Игнатьева

Экс-рулевой «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе с Иваном Игнатьевым. Нападающий «быков» не раз попадал в скандалы – его обвиняли в несоблюдении спортивного режима.

«Я мог быть жёстким с Игнатьевым. Когда все Ваню хвалили, я ему говорил, где нужно исправиться, нужно поменять окружение. Ругал, наказывал, отстранял. Но он точно знает, что я хотел ему только добра», - высказался Мусаев, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Мусаев также отметил, что насколько ему известно, Игнатьев сейчас ведёт правильный образ жизни в формате «тренировка – дом».

Сезон 2022/2023 Иван Игнатьев провёл в «Локомотиве». В 27 матчах нападающий записал на свой счёт пять голов.