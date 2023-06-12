ЦСКА превзошёл «Зенит» по призовым выплатам

Футбольный сезон 2022/2023 в России завершился. Чемпионом страны снова стал «Зенит», а обладателем национального кубка – ЦСКА. Эти команды 15 июля сразятся за Суперкубок страны.

Журналисты Metaratings подсчитали призовые выплаты, которые заработали команды в завершившемся сезоне. На первом месте оказался ЦСКА с показателем в 1,227 миллиарда рублей. На втором месте располагается «Зенит», заработавший призовыми 1,198 миллиарда рублей.

Тройку замыкает «Спартак», который получил 980 миллионов рублей призовых выплат.

Добавим, что старт следующего сезона Премьер-лиги России намечен на 23 июля.