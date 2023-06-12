Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Факела» Евгения Маркова, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем игрока. Отметим, что у 28-летнего игрока истекает контракт с нынешней командой.

- Евгений останется в воронежском клубе?

«Я пока не могу ответить на этот вопрос».

- У него на руках есть предложения от других команд?

«Предложения есть», – заявил агент.

Напомним, Марков оказался в «Факеле» осенью 2022 года. За это время он провёл за воронежцев 9 матчей в Российской премьер-лиге, где отметился одной результативной передачей. Также он принял участие в двух стыковых матчах с «Енисеем» за право остаться в РПЛ. В первой игре он провёл на поле 45 минут и отметился забитым голом, что в конечном итоге помогло «Факелу» сохранить прописку в высшем дивизионе.