​«Спартак» не готов удовлетворить требования Глебова по зарплате

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову. При этом камнем преткновения в осуществлении этого трансфера могут стать финансовые запросы 23-летнего футболиста.

Как сообщает Metaratings, Глебов хотел бы зарабатывать в «Спартаке» примерно 1,8 – 2 миллиона евро в год. «Красно-белые» же готовы платить хавбеку от 1,2 до 1,5 миллиона евро за сезон.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Данила Глебова в 7,5 миллиона евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл за «Ростов» 38 матчей, в которых забил четыре гола.

«Ростов», напомним, завершил чемпионат России на четвёртой позиции.