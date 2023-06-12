​Федотов: Не представлял, что сезон так сложится для ЦСКА

ЦСКА под руководством Владимира Федотова хорошо выступил в сезоне 2022/2023. Команда заняла второе место в Премьер-лиге и выиграла Кубок России. Рулевой «армейцев» ответил на вопрос, мог ли он представить, что сезон так сложится.

«Конечно, нет», - высказался Федотов, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

«Заранее я не загадывал, что приду в ЦСКА и буду первым-вторым [в чемпионате], возьму Кубок, но всё сложилось неплохо для нас. Значит, мы двигается в правильном направлении», - добавил Федотов.

Напомним, что в воскресенье вечером ЦСКА в суперфинале Кубка России обыграл «Краснодар». «Армейцы» выиграли в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1 по итогам 90 минут.