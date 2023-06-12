Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил радость, что его сын выиграл свой первый трофей в России. Напомним, «армейцы» вчера обыграли «Краснодар» в серии пенальти в финале Кубка России.

«Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России. Он провёл отличный сезон, улучшил свою игру. Он не планирует никуда уезжать из России, где ему комфортно. Он рассчитывает на новые победы», – сказал Франциско.

Медина закончил свой второй сезон в Российской премьер-лиге с 8 голами и 7 результативными передачами, чем помог команде Владимира Федотов финишировать на втором месте.