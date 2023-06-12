Петржела дал прогноз на матч «Зенит» - ЦСКА за Суперкубок России

Чешский специалист Властимил Петржела, который известен в российском футболе по работе в петербургском «Зените», поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России. В этом поединке встретятся столичный ЦСКА и «Зенит».

«Матч за Суперкубок будет тяжелым. Но, думаю, в Казани победит «Зенит». Я работал в питерском клубе и не могу сказать, что победит ЦСКА», - передает слова тренера издание Sport24.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошедшем сезоне. ЦСКА, в свою очередь, выиграл кубок страны и серебряные медали Премьер-лиги.

Игра за Суперкубок пройдет в Казани 15 июля.