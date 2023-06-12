Агент бывшего защитника ЦСКА Васина допустил возвращение футболиста в Россию

Арсен Минасов, агент бывшего защитника ЦСКА Виктора Васина, высказался о возможном возвращении своего клиента в РПЛ. Напомним, что сейчас 34-летний футболист выступает за казахстанский «Кайрат».

«Возможно. Всё зависит от предложения», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Васин выступал за ЦСКА с 2011 по 2021 год. Всего в составе «армейцев» опытный защитник провёл 98 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Васина с «Кайратом» рассчитан до конца декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока сборной России в 300 тысяч евро.