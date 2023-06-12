​Салихова: «Состав ЦСКА самый слабый за последние годы»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила нынешний уровень ЦСКА.

По словам Салиховой, ей обидно, что «Спартак» пропустил вперёд такой ЦСКА в чемпионате России. Как известно, «армейцы» заняли в Премьер-лиге второе место, а «красно-белые» - третье.

«Состав ЦСКА самый слабый за последние годы: это не команда времен Вагнера Лава, Жо, Игнашевича, Березуцких, Тошича, Головина или Влашича с топ-игроком в каждой линии. Есть только два выдающихся по меркам РПЛ футболиста: Чалов и Акинфеев. И их мастерства хватило почти на всё», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что в воскресенье ЦСКА стал обладателем кубка России. Команда Владимира Федотова в финальной битве обыграла «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1. ЦСКА выиграл кубок впервые с 2013 года.