«Ростов» может продать полузащитника Данила Глебова в московский «Спартак».

По данным «РБ Спорта», команда с берегов Дона готова сделать скидку столичному клубу (ростовчане первоначально хотели заработать десять миллионов евро), но при условии, если капитану будет найдена примерно равная замена, и на данный момент селекционеры ищут такого футболиста.

Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 7,5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 23-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.