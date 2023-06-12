Турецкий «Галатасарай» принял решение отклонить предложение питерского «Зенита» по трансферу защитника Абдулкерима Бардакчи, об этом сообщает Sabah.

По данным источника, турецкий клуб принял решение выставить игрока на трансфер спустя всего один год после его прихода, «Зенит» предложил за него пять миллионов евро, но по итогу получил отказ.

Контракт 28-летнего футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Бардакчи принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.