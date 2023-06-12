Салихова: «Динамо» совершило акт суицида, назначив Йокановича

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, назвала провальным решение столичного «Динамо» назначить на должность главного тренера Славишу Йокановича.

Салихова отметила, что «бело-голубые» совершили акт суицида, назначив сербского специалиста, и при этом руководство весь юбилейный год говорило, что их все устраивает.

«Надеюсь, в следующем сезоне их тренером станет такой же Славиша Йоканович, и будет много коллабораций для ГУМа, ЦУМа и ЦДМ», - добавила она в разговоре с Metaratings.ru

Напомним, что «Динамо» по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги заняло девятое место в турнирной таблице.