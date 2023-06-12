Агент Олусегуна высказался о трансфере нападающего в «Ниццу»

Футбольный агент Вильям Д’Авила, который представляет интересы нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Посмотрим, каким будет новый клуб Олусегуна. Ницца? Этот вариант на сегодняшний день нереален», - передает слова представителя футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее Олусегун анонсировал свой уход из краснодарского клуба. Нигерийский нападающий выступал за «быков» с 2021 года. Африканец принял участие в 41 поединке во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.