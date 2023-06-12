Зарема Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась об итогах сезона-2022/23 Российской премьер-лиги для футбольного клуба «Ростов».

Салихова отметила, что за их переезды и неудобства в качестве компенсации команде с берегов Дона ставились всевозможные пенальти.

«Но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», - добавила она в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что ростовчане столкнулись с проблемами с логистикой, так как аэропорт в Ростове-на-Дону временно закрыт.

«Ростов» по итогам чемпионата занял четвёртое место в турнирной таблице.