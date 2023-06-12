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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема Салихова: «Ростову» дарились всевозможные пенальти в качестве компенсации за их неудобства

12 Июня 2023 • 12:12 Комментировать

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова, высказалась об итогах сезона-2022/23 Российской премьер-лиги для футбольного клуба «Ростов».

Салихова отметила, что за их переезды и неудобства в качестве компенсации команде с берегов Дона ставились всевозможные пенальти.

«Но Карпин есть Карпин, поэтому весенний отрезок традиционно был провален», - добавила она в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что ростовчане столкнулись с проблемами с логистикой, так как аэропорт в Ростове-на-Дону временно закрыт.

«Ростов» по итогам чемпионата занял четвёртое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Зарема Салихова
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