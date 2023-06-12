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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер высказался о будущем Эджуке

12 Июня 2023 • 12:10 Комментировать

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался касательно планов по нападающему Чидере Эджуке.

«Планы по будущему Эджуке? Пока никаких. Еще не думали. Какой самый вероятный вариант? Без вариантов. Разберемся, тогда скажу», - приводит слова руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Чидера приостановил трудовое соглашение с «армейцами» в июле прошлого года и перебрался в немецкую «Герту». В минувшем сезоне чемпионата Германии 25-летний нападающий провел 20 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

ЦСКА стал вице-чемпионом РПЛ и обладателем кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Чидера Эджуке
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