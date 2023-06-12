Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поставил подпись под новым трудовым соглашением с клубом. Как информирует пресс-служба, новый контракт между сторонами рассчитан до конца мая 2026 года.

«Поздравляем Сергея Абуезидовича с подписанием нового контракта, желаем удачи и побед с родным клубом «Ахмат», - говорится в телеграм-канале грозненцев.

Напомним, что Ташуев возглавил «Ахмат» осенью прошлого года, сменив у руля команды Андрея Талалаева. По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги грозненский коллектив набрал 50 баллов и финишировал на пятом месте в турнирной таблице.