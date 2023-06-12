«Химки» усилятся игроком «Локомотива»

23-летний полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский, который в прошлом сезоне выступал за «Пари НН» на правах аренды, продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

Как информируют журналисты «Спорт-Экспресса», стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Напомним, что по итогам прошлого сезона «Химки» вылетели в Первую лигу.

В сезоне-2022/2023 Берковский провел 11 матчей за нижегородцев, отметившись одной результативной передачей. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Ильи оценивается в 350 тысяч евро.