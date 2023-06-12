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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер: «Этот состав ЦСКА способен бороться с «Зенитом»

12 Июня 2023 • 09:56 Комментировать

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер дал комментарий касательно борьбы с петербургским «Зенитом» в Российской премьер-лиге.

«Этот состав ЦСКА с Федотовым способен бороться с «Зенитом». У «Зенита» очень сильный состав. Но это не значит, что с ними нельзя бороться. Состав - не самое главное в футболе», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

В минувший уик-энд ЦСКА стал победителем Кубка России. В суперфинале турнира «армейцы» одолели «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти). В минувшем розыгрыше чемпионата России подопечные Федотова заняли второе месте. Чемпионом в пяты раз подряд стал «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Евгений Гинер
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