«Краснодар» лишился нападающего

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун анонсировал свой уход из клуба после суперфинала Кубка России против московского ЦСКА.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Благодарен клубу», - приводит слова форварда издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне нигерийский нападающий принял участие в 32 поединках за краснодарский коллектив, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,7 миллиона евро.