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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» лишился нападающего

12 Июня 2023 • 09:25 Комментировать

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун анонсировал свой уход из клуба после суперфинала Кубка России против московского ЦСКА.

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за «Краснодар». Благодарен клубу», - приводит слова форварда издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне нигерийский нападающий принял участие в 32 поединках за краснодарский коллектив, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,7 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Олакунле Олусегун
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