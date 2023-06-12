Гришин: «ЦСКА достиг максимума в этом сезоне»

Экс-футболист московского ЦСКА Александр Гришин оценил выступление «армейцев» в минувшем сезоне.

«Это очень удачный сезон для ЦСКА. Надо поздравить ребят, тренерский штаб и руководство. Они, наверное, достигли в этом сезоне максимума. Потому что с «Зенитом» было бороться тяжело», - передает слова Гришина издание «РБ Спорт».

Напомним, что накануне ЦСКА победил «Краснодар» в суперфинале Кубка России. В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5. В Российской премьер-лиге подопечные Владимира Федотова финишировали на второй позиции.