Московское «Динамо» подыскивает нового главного тренера. В списке потенциальных кандидатов фигурируют три специалиста, об этом стало известно«Евро-Футбол.Ру». Имена претендентов на пост рулевого «бело-голубых» пока не разглашаются. Ожидается, что клуб определится с выбором на этой неделе.

Напомним, что в концовке прошлого сезона с поста главного тренера «Динамо» был уволен сербский наставник Славиша Йоканович. Тренера отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги динамовцы финишировали лишь на девятом месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов в 30 поединках.