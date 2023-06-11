Молодой тренер, бывший российский бомбардир Александр Кержаков близок к тому, чтобы продолжить тренерскую карьеру в чемпионате Сербии. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», следующей командой Кержакова может стать «Спартак» из города Суботица.

Как сообщает наш источник, сейчас стороны ведут активные переговоры. И уже в ближайшее время Кержаков может обрести новое место работы.

Напомним, что в минувшем сезоне Кержаков тренировал всего два месяца, возглавив в феврале кипрский клуб «Кармиотисса». Однако в апреле россиянин со скандалом покинул эту команду, стороны предъявили друг другу немало обвинений.

Суботица – один из крупнейших городов Сербии, он расположен практически у границы с Венгрией. В минувшем сезоне местный «Спартак» занял 13-е место в основном турнире (по итогу 30 туров). А в плей-офф за право остаться в лиге стал вторым клубом из второй восьмёрки.