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В «Краснодаре» объявили об уходе Ионова официально

11 Июня 2023 • 22:39 Комментировать

В «Краснодаре» официально объявили, что опытный российский полузащитник Алексей Ионов покидает клуб. Ранее об этом рассказал сам футболист после проигранного ЦСКА Суперфинала Кубка России.

«Спасибо за игру, Лёша! Мы благодарим Алексея Ионова за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - пишет официальный Телеграм-канал «быков».

Всего на счету Ионова 84 матча за южный клуб, в которых он забил 13 голов и восемь раз отличился ассистом.

Напомним, что воспитаннику питерского «Зенита» Ионову уже 34 года, футболист играет на взрослом уровне с 2007 года. На протяжении карьеры он выступал за родной клуб, а также московские ЦСКА и «Динамо», «Кубань», «Анжи» и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Алексей Ионов
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