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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агкацев заявил, что готов стать основным голкипером «Краснодара»

11 Июня 2023 • 22:30 Комментировать

Молодой вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что в следующем сезоне готов взять на себя ответственность стать первым номером своей команды.

«Удивился ли тому, что вышел в основе? Не удивился, а обрадовался. Я готов играть в основе всегда, сколько нахожусь в основной команде. Доказывал и доказываю, чтобы играть больше», - признался голкипер «РБ Спорт».

Напомним, именно Агкацев защищал ворота «Краснодара» в главном матче своего клуба в прошедшем сезоне. 11 июня «быки» в рамках Суперфинала Кубка России встречались с ЦСКА и уступили лишь в серии пенальти.

Ранее игру Агкацева похвалил бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Станислав Агкацев
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