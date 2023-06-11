Федотов рассказал, как ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что нужно сделать столичному клубу, чтобы составить конкуренцию питерскому «Зениту».

Специалист отметил, что для начала нужно все переосмыслить и хорошо поработать на трансферном рынке, ведь нужны усиления почти на всех позициях.

«Подписание Игоря (Дивеева) – хороший сигнал, трофей, думаю, позволит нам находить большее взаимопонимание с теми ребятами, с которыми нужно перезаключить контракты», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что Дивеев продлил контракт с «армейцами», который теперь рассчитан до 30 июня 2028 года.