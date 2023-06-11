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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник ЦСКА Федотов высказался о победе в Кубке России

11 Июня 2023 • 21:15 Комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе столичного клуба в Суперфинале Кубка России против «Краснодара». Напомним, что «армейцы» одержали победу по итогам серии 11-метровых ударов, завершив основное время вничью со счётом 1:1.

Специалист отметил, что для него этот трофей стал промежуточным итогом всей его деятельности.

«Пришлось потрудиться на первенство области, в ФНЛ, в РПЛ. Был длинный, но очень приятный путь», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что в этом сезоне Российской премьер-лиги столичный клуб расположился на второй строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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