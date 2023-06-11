Сперцян заявил, что ему ничего неизвестно об интересе со стороны «Аякса»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Эдуард Сперцян высказался об интересе к нему со стороны амстердамского «Аякса».

Армянский футболист отметил, что ему об этом ничего неизвестно, и все его мысли были связаны с подготовкой к Суперфиналу Кубка России против московского ЦСКА.

«Мне хотелось бы попробовать свои силы в Европе. Но посмотрим, как будет», - приводит слова Сперцяна Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что нидерландский клуб уже сделал официальное предложение «быкам».

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.