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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер: Очень жалею, что Месси ушёл в Америку — мы очень ждали его здесь

11 Июня 2023 • 20:47 Комментировать

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер иронично высказался о трансферной кампании столичного клуба на ближайшее межсезонье.

Спортивный деятель отметил, что жалеет, что аргентинский форвард Лионель Месси продолжит карьеру в Америке, и не хватает ещё Криштиану Роналду и Неймара, тогда было бы идеально.

«Уговорить Ибрагимовича? Тяжело, но я обязательно подумаю», - приводит слова Гинера «Чемпионат». 

Напомним, что столичный клуб по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги занял второе место, а также стал победителем Кубка России, в финале оказавшись сильнее «Краснодара». 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лионель Месси Евгений Гинер
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