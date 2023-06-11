Алексей Ионов: Я покидаю «Краснодар»

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Алексей Ионов заявил, что Суперфинал Кубка России против московского ЦСКА стал его последнем матчем в составе «быков».

Футболист поблагодарил своих партнёров и медицинский персонал и пожелал им удачи.

«Где продолжу? Не могу сказать. Нет, карьеру не заканчиваю. Посмотрите на мою форму, куда мне заканчивать. Да, это будет российский чемпионат», - приводит слова Ионова «Чемпионат».

Ионов выступал за «Краснодар» с 2020 года. Его соглашение подошло к концу, и было принято решение не продлевать его.

Ранее 34-летний футболист выступал за «Зенит», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».